Баскетболистки «Надежды» вышли в финал чемпионата России

В четверг, 17 апреля, в четвертом матче полуфинальной серии чемпионата России по баскетболу среди женщин оренбургская «Надежда» принимала московский коллектив МБА-МГУСиТ. Встреча завершилась со счетом 80:66 в пользу хозяев.

«Надежда» одержала третью победу в серию и вышла в финал чемпионата России, повторив достижение 2014, 2015 и 2016 годов.

Оренбургская команда поборется за чемпионство с екатеринбургским УГМК, который в трех полуфинальных матчах победил красноярский «Енисей».

Андрей Сазонов