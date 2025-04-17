В Прикамье назначены председатели четырех судов

Председателем Мотовилихинского суда Перми на 6-летний срок полномочий назначен Дмитрий Егоров. Указ об этом 17 апреля подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба Пермского краевого суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Егоров (справа).

Дмитрий Егоров (справа).



Ранее Дмитрий Егоров занимал пост председателя Чусовского суда Пермского края.

Также указом президента продлены полномочия председателя Краснокамского городского суда Сергея Плешивцева, председателя Чернушинского суда Ольги Мень и председателя Пермского районного суда Дмитрия Данилова.

Полномочия судей продлены на шестилетний срок.