Супругов из Марий Эл лишили свободы за 28 эпизодов сбыта наркотиков
Семейная пара из Марий Эл получила тюремное заключение за 28 случаев покушения на сбыт наркотиков в разных регионах России. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.
Супругов из Марий Эл лишили свободы за 28 эпизодов сбыта наркотиков
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
По материалам дела, пара собиралась оборудовать тайники с запрещенным веществом, но в Зеленодольске супругов задержали полицейские.
В их машине они обнаружили 200 граммов наркотиков и материалы для упаковки. Мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы за покушение на сбыт запрещенных веществ, а его жену — к 8.