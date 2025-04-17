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Супругов из Марий Эл лишили свободы за 28 эпизодов сбыта наркотиков

Семейная пара из Марий Эл получила тюремное заключение за 28 случаев покушения на сбыт наркотиков в разных регионах России. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.

Супругов из Марий Эл лишили свободы за 28 эпизодов сбыта наркотиков

Супругов из Марий Эл лишили свободы за 28 эпизодов сбыта наркотиков

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Супругов из Марий Эл лишили свободы за 28 эпизодов сбыта наркотиков

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По материалам дела, пара собиралась оборудовать тайники с запрещенным веществом, но в Зеленодольске супругов задержали полицейские.

В их машине они обнаружили 200 граммов наркотиков и материалы для упаковки. Мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы за покушение на сбыт запрещенных веществ, а его жену — к 8.

Дарья Сайфиева

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