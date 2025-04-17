Семейная пара из Марий Эл получила тюремное заключение за 28 случаев покушения на сбыт наркотиков в разных регионах России. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Супругов из Марий Эл лишили свободы за 28 эпизодов сбыта наркотиков

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Супругов из Марий Эл лишили свободы за 28 эпизодов сбыта наркотиков

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По материалам дела, пара собиралась оборудовать тайники с запрещенным веществом, но в Зеленодольске супругов задержали полицейские.

В их машине они обнаружили 200 граммов наркотиков и материалы для упаковки. Мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы за покушение на сбыт запрещенных веществ, а его жену — к 8.

Дарья Сайфиева