Академик РАН: США не сформулировали цель переговоров с КНР по ядерному оружию

Руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН академик Алексей Арбатов в интервью «Ъ» выразил мнение, что Вашингтону стоит сделать конкретное предложение по переговорам с Россией и Китаем по ядерному вооружению. Пока, по его словам, остается неясной цель формата, к которому призывает президент США Дональд Трамп.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Алексей Арбатов подчеркнул, что Китай значительно отстает от ядерного потенциала России и США. По неофициальным данным, у КНР имеется около 600 ядерных боеголовок. Как отметил эксперт, если Пекин согласится на количественные ограничения, предусмотренные Договором о стратегических наступательных вооружениях, то через десять лет «догонит Россию и США, развернув 1550 стратегических ядерных боезарядов».

«Но Штаты едва ли согласятся с тем, чтобы Россия и Китай в совокупности имели двойное превосходство над США. Значит, они что-то другое имеют в виду, когда говорят о подключении Китая к процессу контроля над вооружениями. Пусть, наконец, предложат что-то конкретное. Просто так повторять: ''давайте Китай привлечем'' — это уже долгоиграющая пластинка, она всем надоела»,— пояснил Алексей Арбатов.

Комментируя стремление США к прозрачности Китая в части ядерного вооружения, академик отметил, что для Пекина «неприемлемо требование ''давайте вы все откроете и покажете'' — ни за что ни про что». «Китай более закрытая страна. Поэтому, когда американцы бьются лбом в закрытую дверь, меня это и умиляет, и удивляет»,— отметил Алексей Арбатов.

Полный текст интервью читайте позднее на сайте «Ъ».

Лусине Баласян