В Нижегородской области ускорят выдачу разрешений на организацию ярмарок

Минпром Нижегородской области подготовил поправки к порядку организации ярмарок в регионе. Проект проходит публичные обсуждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

В частности, министерство предлагает сократить срок выдачи разрешений компаниями и предпринимателям на организацию ярмарок с 30 до 21 дня. Разрешение по-прежнему будет действовать пять лет, однако может быть аннулировано из-за нарушений законодательства в сфере торговли, пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности, а также сроков проведения ярмарок. В свою очередь муниципалитеты планируется освободить от обязанности формировать и утверждать план организации ярмарок.

По данным Нижегородстата, доля розничных рынков и ярмарок в Нижегородской области в январе-феврале 2025 года составляла 3,4%.

Владимир Зубарев