Товарооборот через таможенные пункты СКФО достиг 20,8 млн тонн в год

Товарооборот участников внешнеэкономической деятельности в зоне ответственности Северо-Кавказского таможенного управления увеличился в 1,7 раза за период с 2021 по 2024 год, достигнув 20,8 млн т. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя СКТУ Николая Дзугаева.

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«Таможенными органами фиксируется рост физических объемов товарооборота через пункты пропуска Северо-Кавказского региона на 74,8% с 11,9 до 20,8 млн т в год»,— заявил Николай Дзугаев.

По данным СКТУ, число проехавшего грузового транспорта по западной ветви коридора «Север-Юг» за этот период увеличилось на 91%. Доля автомобильных перевозок составила 34% от общего объема грузопотока, а в СКФО этот показатель достиг 52,7%.

Железнодорожные перевозки по коридору «Север-Юг» также продемонстрировали рост на 72% — с 5 до 8,6 млн т. Дзугаев отметил значительный потенциал железнодорожного транспорта в связи с предстоящим завершением строительства участка пути от Решта до Астары на территории Ирана до границы с Азербайджаном в 2028 году. Протяженность этого участка составит 164 км.

Николай Аксенов