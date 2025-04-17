10 тыс. отселенных жителей Кореневского района Курской области хотят вернуться

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн провел встречу с представителями власти Кореневского района и обсудил с ними вопросы восстановления территорий. По итогам встречи господин Хинштейн сообщил, что в районе остаются жить 2 тыс. человек. Среди эвакуированных из района вернуться на прежнее место жительства планирует около 10 тыс. человек (до атаки на регион в районе проживали 16,5 тыс. человек).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Врио губернатора указал, что в районе зафиксированы «серьезные последствия атак ВСУ» — разрушены 80% социальных объектов, Обуховская школа, детский сад, шесть объектов культуры. «Все будет восстанавливаться и строиться исходя из необходимости и потребности людей: например, неправильно строить современную школу в селе, где живет 20 человек»,— отмечает господин Хинштейн.

Сейчас въезд закрыт в 122 населенных пункта района, где еще ведутся работы по разминированию. Из них 22 населенных пункта уже прочесаны саперами. На прошлой неделе саперы завершили работы по разминированию крупнейшего предприятия муниципалитета — Кореневского завода низковольтной аппаратуры.

Полина Мотызлевская