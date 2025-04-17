В 10 нижегородских школах откроют агротехнологические классы

Профильные классы с углубленным изучением предметов естественно-научной направленности запустят в сентябре 2025 года в Кстовском, Шатковском и Семеновском округах Нижегородской области. На реализацию проекта из бюджета направят 17 млн. руб.

Формирование классов проходит в рамках федерального проекта «Кадры в АПК» нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Он предусматривает подготовку кадров для отрасли со «школьной скамьи» и до трудоустройства на предприятии.

У каждого создаваемого в регионе агрокласса есть предприятие-партнер, которое вкладывает средства в ремонт и оснащение профильного кабинета. «С этого года по нацпроекту им будет субсидировано до 90% этих затрат и до 95% — на стимулирующие выплаты учителям»,— рассказал министр сельского хозяйства Нижегородской области Николай Денисов.

Также прорабатывается возможность открытия агротехнологических классов в Городецком, Шахунском, Володарском, Дальнеконстантиновском, Богородском, Починковском и Ветлужском округах.

В Нижегородской области агроклассы начали открывать в 2021 году. Сейчас в регионе работают более 50 таких классов.

Андрей Репин