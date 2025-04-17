Бастрыкин заинтересовался подробностями избиения школьника в Ставрополе

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о результатах проверки нападения на 14-летнего подростка в Ставрополе. По версии матери пострадавшего двое местных жителей избили школьника и похитили его вещи, а полиция впоследствии ограничилась привлечением одного из нападавших лишь к административной ответственности, сообщает пресс-служба краевого СУ СК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

Мать пострадавшего обратилась в Информационный центр СК с жалобой на неудовлетворительное расследование дела. По словам заявительницы, в мае 2024 года двое местных жителей начали беспричинно преследовать подростка, после чего нанесли ему побои, после чего школьнику потребовалась медицинская помощь.

В настоящее время СУ СК России по Ставропольскому краю проводит процессуальную проверку по данному факту. Исполнение поручения о предоставлении полного отчета по делу поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Николай Аксенов