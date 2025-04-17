Дюжина уральских долларовых миллиардеров вошла в российский рейтинг Forbes

Журнал Forbes опубликовал рейтинг из 146 самых богатых людей России в 2025 году. В него вошли 12 уральских бизнесменов, из них наибольшим состоянием обладает председатель правления ПАО «Новатек» Леонид Михельсон, заняв третье место с состоянием $28,4 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Следующим уральским бизнесменом в рейтинге стал председатель совета директоров группы «Ренова» Виктор Вексельберг. Он занял 21-е место с состоянием в $9,2 млрд. По данным журнала, состояние Вексельберга увеличилось на $2,2 млрд по сравнению с прошлым годом.

Бывший председатель совета директоров Evraz Plc, Александр Абрамов, с состоянием в 6 млрд долларов занял 27 строчку рейтинга. Экс-руководитель «Евраза» – бывший президент Evraz Plc Александр Фролов – занял 54 место в рейтинге, с состоянием $2,6 млрд, За год состояния акционеров уменьшились на $400 млн и $200 млн соответственно.

В рейтинг Forbes вошел сооснователь и бывший бенефициар УГМК Искандер Махмутов (25 место, $7,3 млрд), сооснователь Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын (40 место, $3,4 млрд) и заместитель председателя совета директоров «ВСМПО-Ависма» Михаил Шелков (45 место, $3,2 млрд).

Основателю Русской медной компании Игорю Алтушкину журнал насчитал состояние в $2,9 млрд, за год оно стало меньше на $900 млн. Такое же состояние журнал присвоил владельцу агрохолдинга «Русагро» Вадиму Мошковичу (51 место), чье состояние увеличилось на $200 млн и основателю ТМК Дмитрий Пумпянский (52 место, $2,9 млрд).

Кроме того, в рейтинг бизнесменов вошли член совета директоров «Сибура» Альберт Шигабутдинов (77 место, $2 млрд), председатель совета директоров аэропорта «Домодедово» Дмитрий Каменщик (92 место, $1,5 млрд).

В целом, число российских миллиардеров в мировом рейтинге Forbes увеличилось со 125 до 146 человек по сравнению с прошлым годом, а их совокупное состояние достигло $625,5 млрд.

Полина Щуцкая