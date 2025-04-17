Власти Ростова пообещали к маю починить освещение на Станиславского

В Ростове-на-Дону освещение на улице Станиславского восстановят к 1 мая. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации города Александр Скрябин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

На трех участках уже проводится ремонт кабельных линий. Специалисты меняют неисправные светильники и пункты управления уличным освещением.

Как следует из сообщения, после окончания этих работ специалисты приступят к восстановлению освещения на улице Левобережной.

Мария Хоперская