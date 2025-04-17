Во Владивостоке через 30 лет вынесен приговор убийцам многодетной семьи

Первомайский районный суд столицы Приморья признал Сергея Смагина и Валерия Маркина виновными в убийстве семьи Алатарцевых — мужа, жены и троих детей — в 1994 году. Смагин приговорен к 14 годам 11 месяцам, Маркин — к 14 годам 8 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщила прокуратура Приморья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Смагин и Валерий Маркин в зале суда

Фото: Телеграмм-канал прокуратуры Приморья Сергей Смагин и Валерий Маркин в зале суда

Фото: Телеграмм-канал прокуратуры Приморья

По версии следствия, более 30 лет назад семья Алатарцевых намеревалась продать квартиру во Владивостоке. Под видом покупателей Сергей Смагин и Валерий Маркин вошли в доверие к продавцам и во время одного из посещений квартиры убили ее жильцов.

«28-летний отец семейства спокойно пригласил гостей на кухню, где был тут же убит выстрелом из пистолета. Затем были убиты 26-летняя супруга и их трое детей: девочка семи лет и два мальчика в возрасте двух лет и одного года. Тела потерпевших были вывезены и сокрыты»,— говорилось в пресс-релизе СУ СКР по Приморью. Как установило следствие, детей утопили в ванне, а погибшая мать была беременной, о чем убийцы знали.

Квартиру подсудимые оформили на подставное лицо, затем обменяли ее на автомобиль. Смагин и Маркин хотели продать джип в Новосибирске, но при перегоне автомобиль попал в ДТП и был реализован всего за $300.

Представитель надзорного ведомства сказал «Ъ», что обвиняемые признали вину, но утверждали, что не знали о беременности женщины.

Преступление было раскрыто в прошлом году. На подозреваемых вышли при анализе регистрационных сделок с имуществом пропавшей семьи. 57-летний Сергей Смагин был задержан в апреле 2024 года в Волгограде, 56-летний Валерий Марков — в Красноярском крае.

Приговор суда еще не вступил в законную силу.

Алексей Чернышев, Владивосток