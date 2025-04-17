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В Новороссийске пройдут военные учения утром 18 апреля

В акватории морского порта Новороссийска дважды в течение утра 18 апреля пройдут военные учения. Об этом сообщает Муниципальный центр управления (МЦУ) Новороссийска.

Фото: Константин Емченко, Коммерсантъ

Фото: Константин Емченко, Коммерсантъ

Дежурные силы Новороссийской военно-морской базы (ВМБ) в период с 09:00 по11:00 в поселке Алексино и в период с 11:00 по 13:00 в Бухте проведут учения по отработке практических действий с отражением нападения безэкипажных катеров и БПЛА.

Также в оба периода проведения учений в Алексино и Бухте будут выполнены стрельбы из артиллерийской установки с молов Военной гавани. Жителей просят сохранять спокойствие.

Алена Воробьева

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