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Главы МИДов НАТО проведут неформальную встречу в Турции

Главы МИДов стран НАТО 14–15 мая проведут неформальное заседание в Турции. Об этом сообщили в офисе альянса. Встреча пройдет под председательством генсека организации Марка Рютте.

Марк Рютте

Марк Рютте

Фото: Yves Herman / Reuters

Марк Рютте

Фото: Yves Herman / Reuters

«Неформальная встреча Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел состоится в Анталье в Турции 14–15 мая 2025 года. Заседание будет проходить под председательством генерального секретаря НАТО Марка Рютте»,— говорится в сообщении, опубликованном на сайте НАТО.

Анастасия Домбицкая

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