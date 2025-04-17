Главы МИДов НАТО проведут неформальную встречу в Турции
Главы МИДов стран НАТО 14–15 мая проведут неформальное заседание в Турции. Об этом сообщили в офисе альянса. Встреча пройдет под председательством генсека организации Марка Рютте.
Марк Рютте
Фото: Yves Herman / Reuters
«Неформальная встреча Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел состоится в Анталье в Турции 14–15 мая 2025 года. Заседание будет проходить под председательством генерального секретаря НАТО Марка Рютте»,— говорится в сообщении, опубликованном на сайте НАТО.