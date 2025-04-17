Главы МИДов НАТО проведут неформальную встречу в Турции

Главы МИДов стран НАТО 14–15 мая проведут неформальное заседание в Турции. Об этом сообщили в офисе альянса. Встреча пройдет под председательством генсека организации Марка Рютте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марк Рютте

Фото: Yves Herman / Reuters Марк Рютте

Фото: Yves Herman / Reuters

«Неформальная встреча Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел состоится в Анталье в Турции 14–15 мая 2025 года. Заседание будет проходить под председательством генерального секретаря НАТО Марка Рютте»,— говорится в сообщении, опубликованном на сайте НАТО.

Анастасия Домбицкая