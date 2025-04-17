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Хоккейный клуб «Торпедо» приостанавливает функционирование женской команды

Функционирование команды Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) нижегородского клуба «Торпедо» будет приостановлено. Такое решение приняли руководство клуба, АНО «Центр управления и развития спорта в Нижегородской области» и региональное министерство спорта.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В руководстве клуба заявили, что для него главным приоритетом развития сейчас являются выступление и результаты главной мужской команды, которая в новом сезоне будет проводить домашние матчи на строящейся в Нижнем Новгороде ледовой арене.

«Ресурсы будут направлены на реализацию стратегических целей клуба в соответствии с утвержденной долгосрочной программой развития»,— говорится в заявлении пресс-службы «Торпедо» (цитата по ТАСС).

Клуб ЖХЛ «Торпедо» был основан в июле 2022 года в результате переименования команды СКИФ. В завершившемся сезоне 2024/25 годов женская команда «Торпедо» стала бронзовым призером чемпионата России.

Как писал «Ъ-Приволжье», основная мужская хоккейная команда «Торпедо» в начале апреля выбыла из борьбы за Кубок Гагарина.

Анастасия Титова

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