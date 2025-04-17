В Самарской области горит трава рядом с дачным товариществом «Металлист» на 1 тысячи кв. м

В районе СДТ «Металлист» тушат ландшафтный пожар на площади 1 тыс. кв. м. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 8 га. Об этом сообщает МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

В ведомстве отмечают, что тушение пожара осложняет труднодоступная местность. Спасатели прокладывают магистральные линии протяженностью более 2 км для бесперебойной подачи воды. Погибших и пострадавших нет. На месте происшествия работают 42 сотрудника и 15 единиц техники.

Руфия Кутляева