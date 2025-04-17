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Завтра в Татарстане ожидается до +22 градусов и небольшой дождь

18 апреля в Татарстане днем потеплеет от +17 до +22 градусов, местами пройдет небольшой дождь. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Завтра в Татарстане ожидается до +22 градусов и небольшой дождь

Завтра в Татарстане ожидается до +22 градусов и небольшой дождь

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Завтра в Татарстане ожидается до +22 градусов и небольшой дождь

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Ночью температура опустится от +5 до +10 градусов. Ожидается западный, юго-западный ветер 6–11 м/с, порывами до 14 м/с.

В Казани ночью без осадков, от +8 до +10 градусов, ветер западный, юго-западный 4–9 м/с. Днем преимущественно сухо, ветер усилится до 6–11 м/с, воздух прогреется от +19 до +21 градуса.

Артём Дергунов

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