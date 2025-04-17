Суд продлил арест экс-главе ГИБДД Ставрополья до июля 2025 года

Черкесский городской суд продлил до 18 июля арест бывшему начальнику ГИБДД Ставропольского края Алексею Сафонову, обвиняемому в создании ОПГ, получении взяток на сумму более 21,8 млн руб. и злоупотреблении должностными полномочиями. Следующее заседание по делу назначено на 21 апреля, где подсудимый продолжит выступать в прениях, сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: stapravda.ru Фото: stapravda.ru

По данным следствия, не позднее 2013 года Сафонов организовал и возглавил преступное сообщество совместно с другими сотрудниками УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю и местными жителями.

Согласно материалам Следственного комитета, незаконные вознаграждения выплачивались за то, чтобы водителей грузового транспорта, перевозивших зерно и другие грузы, не привлекали к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения и обеспечивали им беспрепятственный проезд по территории Ставропольского края.

Николай Аксенов