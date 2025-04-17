Годовая инфляция в Сибири превысила показатель по России и достигла 11%

В марте 2025 года годовая инфляция в Сибири ускорилась, оставаясь выше, чем по России. Показатель составил 11% после 10,35% в феврале. «Последние три месяца средний рост цен в Сибири был выше общероссийского уровня. Наибольший вклад в инфляцию продолжало вносить продовольствие. За счет роста издержек на сырье, логистику и оплату труда ускорился рост цен на продукцию животноводства», - отмечается в докладе «Региональная экономика» Банка России.

Из обзора следует, что в сегменте продовольственных товаров темпы роста цен ускорились до 13,21% против 12,09% в феврале. В частности, цены на масло и жиры выросли на 28% в годовом выражении, рыбу 23%, молоко и молочную продукцию 22%, хлеб на 15%.

По данным ведомства, в годовом выражении цены на непродовольственные товары в марте выросли на 6,09% против 6,23% в феврале. Динамику в этом сегменте сдерживало укрепление рубля, считают в ЦБ. Также этому способствовало снижение тарифов на трансграничные перевозки из-за конкуренции со стороны китайских транспортных компаний.

При этом рост потребительской активности населения Сибири в марте по сравнению с предыдущими тремя месяцами замедлился. Это произошло в сегментах общепита и непродовольственной розницы. Низкую активность покупателей отмечали магазины одежды и обуви.

Лолита Белова