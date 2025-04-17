На гражданское общество в Краснодаре потратят 500 млн рублей в 2026–2027 годах

В Краснодаре утвержден объем финансирования третьего этапа муниципальной программы «Развитие гражданского общества» на 2026–2027 годы — 505 млн руб. Соответствующая редакция документа размещена на официальном портале городской администрации. В 2026 году предусмотрено выделение 252 млн руб., в 2027 году — 253 млн. Для сравнения: на реализацию второго этапа программы в 2021–2025 годах суммарно было направлено свыше 1 млрд руб.

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Наибольшая часть средств в течение двух лет запланирована по подпрограмме «Поддержка общественных инициатив и развитие гражданского общества» — 170 млн руб. Подпрограмма «Казаки Краснодара» получит 133 млн руб. Еще 113 млн руб. предусмотрено на мероприятия по гармонизации межнациональных отношений, а также профилактике экстремизма и терроризма.

Согласно документу, финансирование программы будет осуществляться в том числе через предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям. При этом уточняется, что речь идет о НКО, не обладающих статусом муниципальных или государственных учреждений.

Вячеслав Рыжков