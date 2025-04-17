600 волонтеров помогут проведению Всероссийского голосования за лучшие объекты для благоустройства в Татарстане. Об этом сообщает министерство по делам молодежи республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане 600 волонтеров помогут провести голосование за объекты благоустройства

Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ В Татарстане 600 волонтеров помогут провести голосование за объекты благоустройства

Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ

Все волонтеры будут одеты в специальную форму, по которой их можно будет узнать.

Они будут работать на 25 точках в Казани, Азнакаево, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Зеленодольске, Бугульме, Елабуге, Лениногорске, Чистополе, Заинске, Нурлате, Менделеевске, Бавлах и Арске.

В 2024 году 412,2 тыс. жителей Татарстана проголосовали за объекты, которые будут благоустроены в 2025 году.

В этом году в голосовании также сможет принять участие любой житель Татарстана старше 14 лет.

Дарья Сайфиева