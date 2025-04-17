Индекс Пасхи на Кубани составил 480 рублей

Центр стратегических разработок (ЦСР) опубликовал индекс стоимости продуктов к Пасхе, сопоставив расходы на приготовление традиционных блюд — кулича, яиц и творожной пасхи — в разных регионах России. По итогам 2025 года средняя цена набора на одну семью составила 495 руб. 35 коп., что на 11,7% превышает аналогичный показатель прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В Южном федеральном округе стоимость пасхального набора оказалась ниже общероссийской и составила в среднем 468 руб. 97 коп. Максимальные значения зафиксированы в Севастополе — 520 руб. 35 коп. и Республике Крым — 505 руб. 14 коп. В Краснодарском крае цена традиционного набора составила 480 руб. 66 коп.

Самый экономичный пасхальный стол оказался в Республике Мордовия — 397 руб. 28 коп., это единственный регион, где итоговая сумма оказалась ниже 400 руб. В пятерку регионов с минимальными затратами также вошли Пензенская область (402 руб. 43 коп.), Чувашия (409 руб. 29 коп.), Кировская область (412 руб. 35 коп.) и Нижегородская область (414 руб. 57 коп.).

Стоимость пасхального набора не превысила 450 руб. в ряде регионов Поволжья, Центральной России и на юге страны, в том числе в Белгородской, Волгоградской, Омской, Самарской, Липецкой, Курской, Смоленской, Саратовской, Ульяновской и Оренбургской областях, а также в республиках Удмуртия, Татарстан, Марий Эл, Башкортостан и Адыгея.

Наименьший рост цен зафиксирован в Адыгее и Орловской области — на 1,1%, в Смоленской — на 3,1%, в Псковской — на 3,9%, в Курской — на 5,2%, в Белгородской — на 5,5%. По данным ЦСР, в 33 регионах страны рост цен оказался ниже уровня инфляции, оцененного в 10,3%.

Вячеслав Рыжков