На Московском проспекте обнаружили нелегальный игорный клуб

В Ярославле оперативные сотрудники полиции пресекли деятельность нелегального клуба с игровыми аппаратами на Московском проспекте. Об этом сообщили в областном УМВД.

Азартные игры проводились вне игорной зоны. Сотрудники правоохранительных органов изъяли 18 игровых аппаратов и деньги.

«Между сообщниками были распределены роли, согласно которым участники осуществляли общее руководство игорным заведением, обеспечивали меры конспирации, определяли даты, время и формат проведения азартных игр, суммы минимального взноса для участия, обеспечивали учет и инкассацию проигранных посетителями и извлекаемых в качестве дохода денежных средств»,— сообщили в СУ СК России по Ярославской области.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (Незаконная организация и проведение азартных игр). Сейчас следователи выясняют все обстоятельства совершенного преступления и устанавливают причастных лиц.

Алла Чижова