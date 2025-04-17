Стоимость приготовления кулича на Дону выросла на 15%

В Ростовской области в феврале 2025 года приготовление традиционного кулича обходилось в среднем в 252,5 руб. Эта сумма на 14,9% превышает затраты на аналогичный набор продуктов в феврале 2024 года, сообщает пресс-служба Южного ГУ Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Для расчета эксперты взяли рецепт, в котором для пасхального кулича нужно: 250 г цельного питьевого молока (22,6 руб.), 500 г пшеничной муки (24,6 руб.), 100 г сливочного масла (107,2 руб.), 150 г сахара (10,4 руб.), 3 куриных яйца (34 руб.), 1,5 г поваренной соли (0,03 руб.) и 125 г изюма (53,7 руб.).

Творожный пасхальный кулич подорожал на 10,3%, до 342 руб. В него вошли следующие ингридиеты: 50 г сливочного масла (53,6 руб.), 150 г сахара (10,4 руб.), 3 г поваренной соли (0,07 руб.), 3 куриных яйца (34 руб.), 320 г пшеничной муки (15,8 руб.), 50 г пастеризованного молока жирностью 2,5-3,2% (4,5 руб.), 250 г творога (116,3 руб.), а также 250 г изюма (107,4 руб.).

Традиционная творожная пасха стала дороже на 17,6% и теперь стоит 470,8 руб. В ее состав входят 500 г творога (232,6 руб.), 200 г питьевых сливок (70 руб.), 120 г сахара (8,3 руб.), 100 г сливочного масла (107,2 руб.), 2 яичных желтка (22,7 руб.) и 70 г изюма с цукатами (30 руб.).

По словам Алеси Новиковой, эксперта экономического управления Южного ГУ Банка России, основной причиной удорожания традиционного кулича стал значительный скачок цен на сливочное масло и творог. По сравнению с 2023 годом, стоимость этих продуктов существенно возросла из-за увеличения производственных затрат, транспортных расходов и оплаты труда.

Валентина Любашенко