Президент наградил погибшего на СВО крымского журналиста орденом Мужества

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении погибшего в зоне проведения СВО крымского журналиста «Известий» Александра Федорчака орденом Мужество. Также глава государства посмертно наградил орденом военкора «Первого канала» Анну Прокофьеву и оператора телеканала «Звезда» Андрея Панова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Фото: соцсети

Александр Федорчак погиб 24 марта при обстреле Кременского муниципального округа в ЛНР. Похороны прошли в Симферополе 28 марта. Спустя неделю вандалы осквернили могилу журналиста и бойцов СВО. Было возбуждено уголовное дело. Могилы позже восстановили.

Александр Федорчак учился на факультете журналистики в ТНУ имени В. И. Вернадского в Симферополе. Работал на канале «Крым 24», затем — на телеканале «Звезда». В «Известиях» журналист начал работать в 2024 году.

Вячеслав Рыжков