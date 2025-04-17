В Ростовской области намерены создать крупный ИТ-кластер

Крупный ИТ-кластер намерены создать в Ростовской области. Разработкой комплексной дорожной карты займутся специалисты Юго-Западного отделения Сбербанка совместно с правительством региона. Об этом сообщается на сайте донского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь встретился с председателем Юго-Западного отделения Сбербанка Анатолием Песенниковым для обсуждения ИТ-проектов. По словам Анатолия Песенникова, донской регион обладает большим потенциалом роста ИТ-кластера благодаря высокому уровню профильного образования и множеству перспективных ИТ-компаний.

В рамках встречи рассматривались также планы по подготовке специалистов и созданию профильных центров компетенций. На базе ДГТУ – опорном вузе региона – могут открыть бесплатную школу программирования от Сбера «Школа 21».

В сообщении отмечается, что подготовка ИТ-специалистов в вузах Ростова и Таганрога, а также эффективная работа успешных профильных компаний, могут стать ядром крупнейшего на юге страны ИТ-кластера.

Мария Хоперская