Субботники в парках, книжная ярмарка и шоу саундтреков из популярных дорам

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт исполнительницы Polnalyubvi

Фото: ВК Polnalyubvi Концерт исполнительницы Polnalyubvi

Фото: ВК Polnalyubvi

В ближайшие выходные в парках Казани пройдут первые городские субботники, куда приглашаются все желающие. В «Униксе» состоится симфоническое шоу саундтреков из самых популярных дорам, а на Big Twin Arena выступит исполнительница Polnalyubvi. С 18 по 20 апреля в Национальной библиотеке РТ казанцы смогут посетить книжную ярмарку издательства «МИФ» и лекции о культуре и искусстве. Также в планах на неделю: тренировка для подготовки к парусному сезону от «Силы ветра», лекция о выборе собаки от «Дог-френдли Татарстан» и импровизационное шоу «Improv.Минск». Подробнее — в афише «Ъ».

Где послушать музыку

Какие спектакли посмотреть

Какие спортивные события посетить

Что смотреть в кино

Чем заняться еще

Где послушать музыку

17 апреля в 19:00 в «Униксе» пройдет симфоническое шоу саундтреков из самых популярных дорам — «Отель дель Луна», «История Девятихвостого лиса», «Мальчики краше цветов», «Силачка До Бон-сун», «Гоблин», «Мерцающий арбуз», «Клетки Ю-ми», «Кто ты — школа 2015» и других. Стоимость — от 1400 руб. (12+)

18 апреля в Татарской филармонии имени Тукая пройдет концерт от Филармонического джаз-оркестра Республики Татарстан и московской вокальной группы «Акапелла Экспресс». Зрителей ждет уникальное вокальное джазовое многоголосие в стиле а капелла. Начало в 18:30, стоимость билетов — от 800 руб. (12+)

18 апреля на Big Twin Arena выступит исполнительница Polnalyubvi в рамках концертного тура по России в поддержку своего нового альбома, треки из которого прозвучат в программе наряду со старыми хитами. Шоу включает в себя уникальные визуальные эффекты. Начало в 19:30, стоимость билетов — 3000 руб. (6+)

21 января в 19:00 в театре на Булаке состоится концерт-шоу в формате живого интерактива. Оркестр на Булаке исполнит популярные композиции: от Вивальди до Агутина, от современных композиторов-академистов до популярной вокальной музыки. Стоимость билетов — от 800 руб.

22 апреля CGM Orchestra на сцене Татарской филармонии имени Тукая исполнит программу «Шедевры неоклассики: Эйнауди, Рихтер, Циммер». Зрители смогут насладиться музыкой трех великих мастеров жанра и погрузятся в атмосферу неоклассической музыки. Начало в 18:30, стоимость билетов — от 1000 руб. (12+)

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Какие спектакли посмотреть

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль «Тень, кит и удивительный переезд»

Фото: Официальная группа ВК Молодежный театр на Булаке Спектакль «Тень, кит и удивительный переезд»

Фото: Официальная группа ВК Молодежный театр на Булаке

19 апреля в театре на Булаке покажут интерактивный спектакль для детей и их родителей «Тень, кит и удивительный переезд». История про переезд Илы и ее тетушки Наллы, в которой появятся говорящие звери, летающие рыбы, одна потерянная тень и один волшебный кит. Сказка учит не бояться новых мест, городов и событий, рассказывает про дружбу и про настоящее волшебство. Начало в 11:00, билет стоит 600 руб. (3+)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран спектакль «Дети и эти»

Фото: сайт театральной площадки MON спектакль «Дети и эти»

Фото: сайт театральной площадки MON

20 апреля на театральной площадке MON можно будет посмотреть спектакль «Дети и эти» по рассказам Григория Остера. Взрослые ведут себя как дети: ленятся, капризничают, хулиганят... Зато дети у них именно такие, о каких мечтают все на свете родители: серьёзные, ответственные, трудолюбивые... Семейный спектакль помогает взрослым и детям посмотреть на себя со стороны. Показы пройдут в 15:00 и 17:00, билет стоит от 380 руб. (6+)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран спектакль «Бар „Хемингуэй“»

Фото: сайт ТЕАТРАЛЬНАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ «ОСОБНЯК ДЕМИДОВА» спектакль «Бар „Хемингуэй“»

Фото: сайт ТЕАТРАЛЬНАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ «ОСОБНЯК ДЕМИДОВА»

20 апреля в 19:00 в Особняке Демидова пройдут показы спектакля «Бар „Хемингуэй“». Иммерсивная постановка погружает зрителя в двадцатые годы XX века — во времена голодных дней Хемингуэя и веселых вечеринок Фицжеральдов, создания шедевров под опекой Гертруды Стайн и бурных эмоций всего Парижа. Билеты стоят 3000 руб. (18+)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль «Чучело»

Фото: ВК Казанский ТЮЗ Спектакль «Чучело»

Фото: ВК Казанский ТЮЗ

21 апреля на сцене ДК Химиков покажут спектакль «Чучело» из репертуара Казанского ТЮЗа. История школьной травли знакома зрителю по одноименному фильму Ролана Быкова. На концерте-квартирнике зрители вновь встретятся с Леной Бессольцевой и ее одноклассниками. После показа спектакля состоится обсуждение с участием педагога-организатора Ирины Молодцовой. Начало в 18:30, билеты стоят от 500 руб. (12+)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран спектакль Мэхэббэт FM

Фото: ВК Татарский театр имени Камала (ТГАТ им.Г.Камала спектакль Мэхэббэт FM

Фото: ВК Татарский театр имени Камала (ТГАТ им.Г.Камала

22 апреля в театре им. Камала будет показана уже ставшая классикой эстрадно-джазовая комедия «Мэхэббэт FM», сюжет которой рассказывает об отношениях двух главных героев, работающих на радио. Он — ди-джей, она — звукорежиссер. Они любят друг друга, хоть и осознание этого приходит к ним не так быстро. Начало постановки в 19:00, билеты можно купить от 330 руб. (12+)

23 апреля в 23:00 Казанский ТЮЗ приглашает на ночную трамвайную прогулку в рамках иммерсивного аудиоспектакля «Мы. Трамвай. Любовь». Две сюжетные линии — одинокого пенсионера Аркадия Ивановича и влюбленных друг в друга Егора и Алины — объединяет любовь. Действие спектакля проходит внутри реального трамвая, где каждый зритель погружается в сюжет через специальные наушники. Декорациями станут реальные виды Казани. Стоимость билетов — от 1100 руб. (14+)

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Какие спортивные события посетить

20 апреля в экстрим-парке «Урам» пройдет функциональная тренировка для подготовки к парусному сезону. Ее организуют сообщество «Сила ветра» и студия Red Lockers. Участники узнают, какие упражнения нужны продвинутым спортсменам, как заниматься дома или в офисе, какая разминка идеальна перед выходом на воду и какие мышцы тренировать, чтобы избежать ушибов и растяжений. Начало в 10:00, для участия нужна бесплатная регистрация.

23 апреля в «Баскет-холле» пройдет финала Единой лиги ВТБ, за выход в следующую стадию казанский баскетбольный клуб «Уникс» поспорит с «Автодором» из Саратова. Начало в 19:00, билеты от 360 руб.

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Что смотреть в кино

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран фильм-приключение «Кракен»

Фото: www.kinopoisk.ru / picture / 4188379 фильм-приключение «Кракен»

Фото: www.kinopoisk.ru / picture / 4188379

17 апреля в прокат выходит отечественный фильм-приключение «Кракен». По сюжету российский ракетный подводный крейсер специального назначения бесследно исчезает во время секретной миссии в Гренландском море. На его поиски отправляется экипаж под командованием Виктора Воронина, чей старший брат командовал пропавшей субмариной. (12+)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран анимационный фильм «Порко Россо»

Фото: www.kinopoisk.ru / picture / 861751 анимационный фильм «Порко Россо»

Фото: www.kinopoisk.ru / picture / 861751

С 17 апреля в казанских кинотеатрах будут показывать анимационный фильм «Порко Россо» режиссера Хаяо Миядзаки. Картина рассказывает об отважном пилоте и герое Первой мировой войны Марко Пагот, потерявшем веру в человечество. Это стало проклятием, которое превратило его в человекообразную свинью, и теперь Марко известен как Порко Россо. (12+)

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Чем заняться еще

18 и 19 апреля в казанских парках пройдут традиционные субботники, где все желающие смогут помочь подготовить парки к летнему сезону: собрать оставшееся с новогодних праздников конфетти и очистить территории от мусора. Весь необходимый инвентарь участникам выдадут на месте. Подробное расписание можно найти на сайте Дирекции парков и скверов.

18 апреля в баре «Крафт» пройдет лекция о выборе собаки. Куратор проекта «Дог-френдли Татарстан» Дарья Раёк объяснит, как подобрать питомца, учитывая образ жизни семьи, а также возраст, характер и уровень активности животного. Начало в 19:00, вход по бесплатной регистрации. (18+)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран книжная ярмарка издательства «МИФ»

Фото: ВК Национальная библиотека Республики Татарстан книжная ярмарка издательства «МИФ»

Фото: ВК Национальная библиотека Республики Татарстан

С 18 по 20 апреля в Национальной библиотеке РТ пройдет книжная ярмарка издательства «МИФ». Мероприятие продлится с 10:00 до 21:00. В холле библиотеки будут представлены книги по культуре и искусству, новинки серии «Мифы от и до», фэнтези, детективы и романы от «МИФа». Также здесь выступят авторы издательства «МИФ» с лекциями «О пейзаже в графике», «Представления об Апокалипсисе в искусстве: от Средневековья до наших дней» и «Советская культура. От большого стиля для первых рейвов». Вход на книжную ярмарку свободный, для участия в лекциях нужна регистрация.

19 и 20 апреля в Казанском цирке можно будет посмотреть шоу «Удивительная история», поставленное в жанре новеллы. В основе сюжета — один день из жизни маленькой девочки, жительницы Казани. Зрители увидят этот день ее глазами — все, что она видела и чувствовала, чему удивлялась и радовалась весенним днем 9 мая 1945 года. Программа будет включать цирковые номера с участием дрессированных животных, воздушных гимнастов и акробатов, клоунов. Билеты от 700 руб.

20 апреля в ИТ-парке Башира Рамеева пройдет комедийное импровизационное шоу «Improv.Минск». Участниками шоу станут Сергей Горох, Сергей Шевелев, Максим Заяц и Артем Гаус. Они будут импровизировать на сцене на основе предложений от зрителей. Начало в 18:00, билеты от 1000 руб. (18+)

20 апреля в Stand Up Kazan с сольным концертом выступит Тимур Хамадуллин — стендап-комик и участник многочисленных юмористических шоу на YouTube. Начало в 20:30, стоимость билетов — от 600 руб. (18+)

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Гузель Ахметгалиева