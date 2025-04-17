Глава КЧР объявил 28 апреля нерабочим днем

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов объявил 28 апреля, День памяти усопших (Радоницу), нерабочим днем в республике. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

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Согласно документу, местным органам власти, руководству компаний, организаций и учреждений разных форм собственности предоставляется возможность самостоятельно регулировать рабочий процесс в этот день с учетом фактических условий обеспечения занятости сотрудников. Тем, кто будет трудиться 28 апреля, гарантируется компенсация в виде дополнительного выходного дня.

Николай Аксенов