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В Казани ребенок отравился газом по вине нетрезвой бабушки

Пятилетний мальчик на улице Чуйкова в Казани отравился угарным газом, оставшись дома с выпивающей бабушкой. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.

В Казани ребенок отравился газом по вине нетрезвой бабушки

В Казани ребенок отравился газом по вине нетрезвой бабушки

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

В Казани ребенок отравился газом по вине нетрезвой бабушки

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

По информации ведомства, жительница Казани вечером оставила своего сына с бабушкой, злоупотребляющей алкоголем. Выпившая женщина уснула с зажженной сигаретой, и в квартире произошел пожар. В результате мальчик отравился угарным газом.

Суд приговорил мать ребенка к 100 часам общественных работ.

Дарья Сайфиева

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