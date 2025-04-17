В Казани ребенок отравился газом по вине нетрезвой бабушки
Пятилетний мальчик на улице Чуйкова в Казани отравился угарным газом, оставшись дома с выпивающей бабушкой. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.
В Казани ребенок отравился газом по вине нетрезвой бабушки
Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ
По информации ведомства, жительница Казани вечером оставила своего сына с бабушкой, злоупотребляющей алкоголем. Выпившая женщина уснула с зажженной сигаретой, и в квартире произошел пожар. В результате мальчик отравился угарным газом.
Суд приговорил мать ребенка к 100 часам общественных работ.