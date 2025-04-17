Пятилетний мальчик на улице Чуйкова в Казани отравился угарным газом, оставшись дома с выпивающей бабушкой. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани ребенок отравился газом по вине нетрезвой бабушки

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ В Казани ребенок отравился газом по вине нетрезвой бабушки

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

По информации ведомства, жительница Казани вечером оставила своего сына с бабушкой, злоупотребляющей алкоголем. Выпившая женщина уснула с зажженной сигаретой, и в квартире произошел пожар. В результате мальчик отравился угарным газом.

Суд приговорил мать ребенка к 100 часам общественных работ.

Дарья Сайфиева