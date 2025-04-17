Музей «Гараж» сменил директора

Музей современного искусства «Гараж» в Москве возглавила Дарья Котова. Она сменила на посту Антона Белова, который был директором музея с 2010 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дарья Котова

Фото: Музей современного искусства «Гараж» Дарья Котова

Фото: Музей современного искусства «Гараж»

В сообщении на сайте «Гаража» сказано, что Дарья Котова пришла работать в музей в 2010 году на должность ассистента отдела по связям с общественностью. Через четыре года она возглавила департамент развития, маркетинга и рекламы. С 2021 года госпожа Котова также руководит эндаумент-фондом — имуществом музея, сформированным за счет пожертвований.

Как пишет пресс-служба «Гаража», под руководством Дарьи Котовой было открыто здание музея в парке, запущены издательская и инклюзивная программы, основан архив по истории российского современного искусства. В публикации также указано, что после назначения нового директора музей продолжит инфраструктурное развитие. В ближайшее время «Гараж» объявит о новом проекте адаптации павильона «Шестигранник» в Парке Горького для публичных проектов.

Музей «Гараж» в 2008 году основали коллекционер Дарья Жукова и бизнесмен Роман Абрамович. В феврале 2022 года музей приостановил работу над выставками, она возобновилась в июне 2024-го.