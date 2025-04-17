Алена Беликова: Движение по Темерницкой развязке откроется в 2025 году

На Северном обходе Ростова приступили к строительству Темерницкой развязки, движение по которой планируют открыть до конца 2025 года. Об этом сообщила заместитель губернатора Ростовской области министр транспорта Алена Беликова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Работы идут круглосуточно, с опережением графика. На объекте задействовано 160 человек и 55 единиц дорожно-строительной техники»,— отметила министр.

Специалистам предстоит возвести двухуровневую четырехполосную транспортную развязку протяженностью более 3 км.

Темерницкая развязка является частью Ростовского транспортного кольца. В течение ближайших трех лет Северный обход Ростова на всем протяжении расширят до четырех полос. Реконструкция затронет 8,5 км магистрали. Завершить преобразования планируют в 2027 году.

Николай Аксенов