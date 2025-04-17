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Алена Беликова: Движение по Темерницкой развязке откроется в 2025 году

На Северном обходе Ростова приступили к строительству Темерницкой развязки, движение по которой планируют открыть до конца 2025 года. Об этом сообщила заместитель губернатора Ростовской области министр транспорта Алена Беликова.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Работы идут круглосуточно, с опережением графика. На объекте задействовано 160 человек и 55 единиц дорожно-строительной техники»,— отметила министр.

Специалистам предстоит возвести двухуровневую четырехполосную транспортную развязку протяженностью более 3 км.

Темерницкая развязка является частью Ростовского транспортного кольца. В течение ближайших трех лет Северный обход Ростова на всем протяжении расширят до четырех полос. Реконструкция затронет 8,5 км магистрали. Завершить преобразования планируют в 2027 году.

Николай Аксенов

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