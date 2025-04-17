СК начал проверку после жалоб семьи ребенка-инвалида на отсутствие оборудования

Следователи начали проверку после заявления о том, что в Каменске-Шахтинском родителям 11-летнего ребенка-инвалида пришлось самим покупать дорогое медицинское оборудование и медикаменты. Информация об этом появилась в Telegram-канале СУ СК России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как следует из сообщения, в январе 11-летнему ребенку поставили диагноз, требующий лечения определенными медикаментами с использованием медицинских приборов. Однако, необходимые препараты и оборудование семье так и не предоставили, из-за чего родителям ребенка пришлось покупать все за собственные средства. Расходные материалы семье также не выдают.

Многочисленные жалобы в профильные структуры результатов не принесли. Тогда родители обратились в СУ СК России по Ростовской области. По факту обращения инициирована проверка. Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил сообщить ему о результатах проверки и принятом решении.

Мария Хоперская