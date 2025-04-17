Нелегальные майнинговые фермы нанесли «Нижновэнерго» ущерб на 33,7 млн рублей

Сотрудники «Нижновэнерго» в 2024 году во время совместных рейдов с полицией выявили пять случаев незаконного подключения майнинговых ферм к электросетям региона. Убытки, нанесенные компании, составили более 33,7 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным компании, в трех случаях возбуждены уголовные дела о причинении крупного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Все оборудование, использовавшееся для майнинга, изъято.

Андрей Репин