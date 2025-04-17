Через 5 лет в Татарстане вырастет спрос на поваров, водителей и охранников
В Татарстане через пять лет будут востребованы повара, водители, охранники и учителя. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда республики.
Через 5 лет в Татарстане вырастет спрос на поваров, водителей и охранников
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
По данным ведомства, также ожидается рост вакансий среди руководителей подразделений на производстве и в сфере специализированных сервисных услуг, в законодательной сфере, среди бухгалтеров, инженеров и продавцов.