В Татарстане через пять лет будут востребованы повара, водители, охранники и учителя. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Через 5 лет в Татарстане вырастет спрос на поваров, водителей и охранников

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Через 5 лет в Татарстане вырастет спрос на поваров, водителей и охранников

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным ведомства, также ожидается рост вакансий среди руководителей подразделений на производстве и в сфере специализированных сервисных услуг, в законодательной сфере, среди бухгалтеров, инженеров и продавцов.

Дарья Сайфиева