В Екатеринбурге фестиваль «Дикоросы» пройдет в Парке Маяковского

Фестиваль этники «Дикоросы» пройдет в Екатеринбурге 24 мая на новом месте — в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского (ЦПКиО), сообщили организаторы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Парк культуры и отдыха имени Маяковского (ЦПКиО)

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Парк культуры и отдыха имени Маяковского (ЦПКиО)

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

На фестивале ожидается более 30 тыс. зрителей. Для них будут организованы мастер-классы, лекции, читки сказок, традиционные игры и другие активности.

Площадка фестиваля будет разделена на зоны для развлечений, тихого отдыха, занятий спортом и пикников. Кроме того, организаторы фестиваля продлили прием заявок для ремесленников, желающих представить свои изделия на ярмарке «Дикоросов», до 24 апреля.

Фестиваль «Дикоросы» проводится с 2021 года командой фестиваля Ural Music Night. Он объединяет классические формы фольклора и их новое прочтение. В 2024 году он собрал 30 тыс. зрителей, а перед посетителями выступили 20 театров из 12 городов. Ранее он проходил в ТЦ «Радуга-парк».

Полина Щуцкая