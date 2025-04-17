Канавинский мост и ряд улиц перекроют в Нижнем Новгороде из-за Крестного хода

Пасхальный крестный ход начнется в Нижнем Новгороде в 15:00 20 апреля у Архангельского собора кремля. Шествие затронет Канавинский мост и ряд улиц, движение по ним приостановят, сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ограничения из-за Крестного хода в Нижнем Новгороде Фото: ЦОДД Измененная схема движения автобусов Фото: ЦОДД Следующая фотография 1 / 2 Ограничения из-за Крестного хода в Нижнем Новгороде Фото: ЦОДД Измененная схема движения автобусов Фото: ЦОДД

С 20:00 19 апреля до 20:00 20 апреля частично будут перекрыты улицы Стрелка, Совнаркомовская и Волжская набережная.

С 9:00 до 20:00 20 апреля проезд ограничат по площади Минина и Пожарского, Похвалинскому съезду, Благовещенской площади, улице Рождественской, площади Народного единства, Зеленскому съезду, улице Широкой, Канавинскому мосту, улицам Советской, Керченской и Самаркандской.

На время ограничений изменятся маршруты общественного транспорта. Водителям рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Елена Ковалева