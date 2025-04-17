На улице Бекетова в Нижнем Новгороде завершили реконструкцию путей

В Советском районе Нижнего Новгорода закончили реконструкцию верхнего строения трамвайных путей по улице Бекетова. Ограничения на движение транспорта полностью сняты, сообщили в ООО «Экологические проекты».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

На участке в 250 м от дома №20 (узел на площади Нартова) до переулка Нартова завершено переустройство трамвайных путей, продолжается укладка дорожного покрытия. Задействовано три бригады и девять единиц спецтехники для укладки литого асфальта. При условии хорошей погоды закончить планируется до конца апреля.

В финальной стадии находятся работы по замене контактной сети, не влияющие на движение автотранспорта.

Как писал «Ъ-Приволжье», работы на улице Бекетова (от улицы Кузнечихинской до улицы Нартова) начались в октябре 2024 года. Общая протяженность участка — 4,4 км одиночного пути. Реконструкция трамвайных путей велась потоковым методом, в том числе в зимний период.

Анастасия Титова