Путин примет в Кремле главу МИД Ирана

Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МИД Ирана Аббас Арагчи

Фото: Vahid Salemi / AP Глава МИД Ирана Аббас Арагчи

Фото: Vahid Salemi / AP

«Сегодня примет»,— сказал господин Ушаков, отвечая на вопрос журналистов о том, предстоит ли встреча Владимира Путина с Аббасом Арагчи.

Сегодня, 17 апреля, Аббас Арагчи прибыл в Москву для обсуждения переговоров с США по ядерной сделке. Он встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Стороны затронут вопросы двусторонних отношений, региональное сотрудничество, взаимодействие на международной арене. Господин Арагчи говорил, что планирует передать Владимиру Путину письменное послание от Али Хаменеи.

Анастасия Домбицкая