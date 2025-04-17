Путин примет в Кремле главу МИД Ирана
Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Глава МИД Ирана Аббас Арагчи
Фото: Vahid Salemi / AP
«Сегодня примет»,— сказал господин Ушаков, отвечая на вопрос журналистов о том, предстоит ли встреча Владимира Путина с Аббасом Арагчи.
Сегодня, 17 апреля, Аббас Арагчи прибыл в Москву для обсуждения переговоров с США по ядерной сделке. Он встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Стороны затронут вопросы двусторонних отношений, региональное сотрудничество, взаимодействие на международной арене. Господин Арагчи говорил, что планирует передать Владимиру Путину письменное послание от Али Хаменеи.