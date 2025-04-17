Ушаков: Моди еще не дал ответ, посетит ли парад Победы в Москве

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди еще не дал ответ, прибудет ли он в Москву для участия в параде Победы 9 мая. Приглашение индийскому премьеру было направлено ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

3 апреля президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре принял приглашение президента России Владимира Путина посетить Москву на День Победы 9 Мая. Кроме него в Москву приедут генсек КНР Си Цзиньпин, генсек Компартии Вьетнама То Лам, президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, Кубы Мигель Диас-Канель, Сербии Александр Вучич, а также премьер Армении Никол Пашинян. Кроме того, свое участие в праздновании 80-летия Победы подтвердили представители Израиля.

Новость дополняется.

Анастасия Домбицкая