В Кизеле отремонтируют поврежденный взрывом газа дом

Администрация Кизела ищет подрядчика для капитального ремонта жилого дома, поврежденного из-за взрыва бытового газа. Максимальная стоимость контракта составляет 18,6 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС России Фото: МЧС России

В четырехэтажном жилом доме, расположенном на ул. Ленина, 34, требуется отремонтировать кровлю, несущие конструкции, заменить инженерные сети. К работам необходимо приступить 2 июня 2025 года, завершить их — 29 октября 2025 года.

Взрыв газа в этом жилом доме произошел утром 22 августа 2024 года. В результате ЧП обрушились межэтажные перекрытия между третьим и четвертым этажами. Жителей разрушенных квартир эвакуировали.

По данным СКР, двое жильцов квартиры, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытались демонтировать газовую плиту, в результате чего произошла утечка газовоздушной смеси.