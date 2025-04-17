В Георгиевске на 50% обновляли улицу Лермонтова по нацпроекту

В Георгиевске на 50% завершено благоустройство прогулочной зоны на улице Лермонтова. Работы ведутся в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», входящей в нацпроект «Инфраструктура для жизни», сообщили в управлении информполитики правительства Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Миндор Ставропольского края Фото: Миндор Ставропольского края

«Всего за время реализации нацпроекта в Георгиевском округе благоустроено семь общественных пространств, каждое из которых пользуется популярностью у местных жителей и гостей города»,— отметили в ведомстве.

Текущий проект стал победителем прошлогоднего голосования по выбору объекта благоустройства. Специалисты расширяют пешеходную зону, устанавливают лавочки и уличное освещение. Также идет обновление газонов и деревьев.

Согласно представленным данным, благодаря национальному проекту на территории Ставрополья появилось 1260 общественных пространств. Ранее губернатор края Владимир Владимиров сообщил, что в голосовании за объекты благоустройства на 2026 год представлены 179 проектов.

Николай Аксенов