Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Среди пермяков растет популярность горнолыжных курортов в Сочи

Жители Прикамья стали чаще выбирать для зимнего отдыха отечественные курорты. Как сообщают аналитики «Мегафона», по итогам зимнего сезона наиболее популярным направлением стали склоны Красной Поляны в Сочи. Туда отправилось 68% пермяков. Мобильный трафик на курорте вырос почти на четверть.

Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ

Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ

Вторым по популярности стал Шерегеш — здесь отдохнуло 8% пермских туристов. Еще 6% горнолыжников предпочли Приэльбрусье. В топ-5 популярных зимних курортов среди пермяков вошли также Салма и Архыз.

Новости компаний Все