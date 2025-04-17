Среди пермяков растет популярность горнолыжных курортов в Сочи

Жители Прикамья стали чаще выбирать для зимнего отдыха отечественные курорты. Как сообщают аналитики «Мегафона», по итогам зимнего сезона наиболее популярным направлением стали склоны Красной Поляны в Сочи. Туда отправилось 68% пермяков. Мобильный трафик на курорте вырос почти на четверть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ

Вторым по популярности стал Шерегеш — здесь отдохнуло 8% пермских туристов. Еще 6% горнолыжников предпочли Приэльбрусье. В топ-5 популярных зимних курортов среди пермяков вошли также Салма и Архыз.