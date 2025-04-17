Железноводск может получить почетное звание за роль в годы войны

Депутаты Думы Ставропольского края рассматривают вопрос присвоения Железноводску почетного звания «Город военно-исторического наследия» за его историческую миссию во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Железноводск сегодня вновь играет особую историческую роль в помощи СВО»,— подчеркнул руководитель парламентского комитета Юрий Гонтарь.

На заседании отметили, что город-курорт с самого начала служил реабилитационной базой для российских военнослужащих. Особенно значимую роль Железноводск сыграл в 1941-1945 годах. В период Великой Отечественной войны населенный пункт функционировал как город-госпиталь, где восстанавливали здоровье раненых бойцов.

Железноводск также принял 450 детей-сирот из блокадного Ленинграда и Смоленской области. Помимо этого, в городе изготавливали взрывчатые вещества, зимнюю амуницию и другие необходимые предметы для фронта.

Николай Аксенов