26-летняя жительница Йошкар-Олы потеряла более 890 тыс. руб. в разговоре с «сотрудниками» налоговой, банка и госуслуг. Об этом сообщает МВД России по Республике Марий Эл.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Йошкаролинка лишилась 890 тыс. рублей в разговоре с «сотрудниками банка»

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Йошкаролинка лишилась 890 тыс. рублей в разговоре с «сотрудниками банка»

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Со слов потерпевшей, все началось с телефонного звонка в мессенджере от человека, представившегося сотрудником налоговой службы. Он убедил женщину, что ей необходимо срочно подать декларацию 3-НДФЛ, и попросил продиктовать код из СМС-сообщения.

После того как она выполнила это требование, ей позвонил человек под видом сотрудника портала госуслуг. Он сообщил, что ее личный кабинет якобы взломали, и для защиты средств необходимо проверить банковский счет.

Далее звонок перевели «специалисту банка», который убедил женщину, что на ее имя пытаются оформить кредит. Под предлогом защиты от этого жертву заставили взять кредит и перевести всю сумму — 890 тыс. руб. — на указанные счета.

Было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Артём Дергунов