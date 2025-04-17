Прокуратура заставила управляющую отремонтировать лифт в ярославской многоэтажке

В Ярославле ООО «Управляющая компания "Полесье"» привлекли к административной ответственности из-за некорректной работы лифта в многоквартирном доме. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Жители 18-этажного дома №15 на проспекте Машиностроителей обратились в прокуратуру по поводу работы лифта. Они рассказали, что у управляющей компании заключен договор со специализированной организацией на обслуживание лифтового оборудования. Тем не менее ни управляющей, ни специализированной организацией меры не предпринимаются.

Прокуратура и Ростехнадзор провели проверку и выявили, что лифт пропускает нужный этаж, открывает двери только после неоднократного нажатия кнопки. Кроме того, в лифте нет аварийного освещения и необходимой информации о кабине.

Надзорное ведомство внесло руководителю управляющей компании представление об устранении нарушений. По материалам прокуратуры организацию привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 9.1.1 КоАП РФ (нарушение требований к организации безопасного использования и содержания лифтов).

«После вмешательства прокуратуры лифтовое оборудование отремонтировано»,— уточнили в пресс-службе.

Алла Чижова