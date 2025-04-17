«ВСМПО-Ависма» отсудила у кипрской дочерней компании $324 тыс.

Корпорация «ВСМПО-Ависма» отсудила у Limpieza Limited $324 тыс., следует из картотеки арбитражного суда. По данным системы «Спарк», это дочерняя компания корпорации, зарегистрированная на Кипре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«ВСМПО-Ависма» обратилась в суд, чтобы вернуть задолженность по договорам займа. В 2012 году корпорация передала дочерней компании займ в размере $3,5 млн. Заемщик выплатил $3,45 млн в счет погашения основного долга и $1,22 млн процентов с 2018 по 2021 год. При этом основной долг в $10 и проценты в размере $318,5 тыс. остались невыплаченными, срок возврата займа был продлен до июня 2023 года.

Суд полностью удовлетворил исковые требования. Он постановил взыскать с Limpieza Limited $10 основного долга, проценты в сумме $318,5 тыс., пени в сумме $6,1 тыс., а также компенсацию судебных издержек в размере 178 тыс. руб.

«ВСМПО-Ависма» приобрела 75% акций компании Limpieza Limited в 2012 году. Компания, в свою очередь, владела контролирующей долей в уставном капитале «Демуринского горно-обогатительного комбината» (Днепропетровск), занимавшегося добычей ильменитового песка на Волчанском титано-циркониевом месторождении.

«ВСМПО-Ависма» — производитель титанового проката, прессованных изделий из алюминиевых сплавов, полуфабрикатов из легированных сталей и жаропрочных сплавов на никелевой основе. В Свердловской области филиал ВСМПО расположен в Верхней Салде.

Анна Капустина