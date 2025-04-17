«Звери», The Hatters и Zoloto выступят летом на «Ракушке» в Нижнем Новгороде

Мультижанровый музыкальный фестиваль «Столица закатов» опубликовал список хэдлайнеров этого лета. На сцене «Ракушка» в Александровском саду выступят певица Ева Польна (31 мая), коллектив Global Jazz Quartet (7 июня), рэпер L’One с хором (21 июня) и группа «Звери» (31 августа).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Солист группы The Hatters Юрий Музыченко

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Солист группы The Hatters Юрий Музыченко

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Летом Нижний Новгород также примет фестивали Summer Sound и «Это лето фестиваль». Первый пройдет с 29 июля по 10 августа, на «Ракушке» выступят группы «Комната культуры», Cream Soda, Wildways и «Три дня дождя». Концерты «Это лето фестиваль» запланированы на 14 и 15 июня, в Александровском саду прозвучит музыка групп «Сироткин», The Hatters, Zoloto и «Обстоятельства».

Как писал «Ъ-Приволжье», фестиваль «Столица закатов» проводится в Нижнем Новгороде с 2021 года, в этом году он отметит свой первый юбилей. В 2024 году гостями фестиваля стали рекордные 550 тыс. человек.

Елена Ковалева