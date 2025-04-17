Фрадков переназначен главой Российского института стратегических исследований

Президент Владимир Путин переназначил Михаила Фрадкова на пост директора Российского института стратегических исследований (РИСИ). Он снова вступит в должность с 13 мая сроком на пять лет. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Фрадков

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Михаил Фрадков

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Михаил Фрадков является директором РИСИ с 2017 года, уже переназначался на нее в 2020 году. В 2004–2007 годы господин Фрадков был председателем правительства, в 2007–2016 возглавлял Службу внешней разведки России. В 2004–2016 годы входил в Совет безопасности.

Российский институт стратегичеcких исследований — крупный аналитический центр, учрежденный президентом. На встрече с господином Путиным в январе 2021 года Михаил Фрадков говорил, что РИСИ стремится «занять публичное место в экспертной среде», в том числе среди зарубежных экспертов. Он уточнял, что институт занимается, в частности, вопросами международной политики и экономики, а также внутриполитическими темами.