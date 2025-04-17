Обматерившего полицейского уфимца оштрафовали на 25 тысяч рублей

Октябрьский райсуд Уфы обязал жителя города выплатить 25 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда в пользу полицейского батальона «Центральный», указывается в опубликованном на сайте суда решении.

Согласно материалам дела, ответчик, не согласный с привлечением себя к административной ответственности (подробности неизвестны), неоднократно публично выразился в адрес истца «грубой нецензурной бранью, используя унизительные выражения, имеющие неприличную форму, противоречащие нравственным нормам и требованиям общечеловеческой морали». По факту публичного оскорбления представителя власти (ст. 319 УК РФ) ответчик ранее был оштрафован на 7 тыс. руб.

Как указывал представитель МВД в суде, из-за слов ответчика он испытывал «нравственное страдание, сильное душевное волнение и стресс». Компенсацию морального вреда он оценил в 25 тыс. руб. В суде уфимец исковые требования признал и извинился за свои слова.

Венера Хисамова