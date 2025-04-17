Кремль сделает все для того, чтобы Сирия сохранила суверенитет
Российские власти нацелены сделать все для того, чтобы Сирия сохранилась как суверенное государство. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на переговорах с эмиром Катара Тамимом Бен Хамад Аль Тани.
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«Мы хотели бы сделать все для того, чтобы Сирия, во-первых, сохранилась как суверенное, независимое и территориально целостное государство»,— сказал господин Путин катарскому коллеге (цитата по РИА Новости).
Эмир Катара прибыл в Москву в четверг, 17 апреля. В пресс-службе Кремля ранее сообщали, что лидеры обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества с акцентом на торгово-экономическую и гуманитарную сферы, а также затронут украинский кризис и ситуацию на Ближнем Востоке. В МИД Катара в интервью ТАСС сообщали, что Тамим бен Хамад Аль Тани планирует обсудить с российским коллегой ситуацию в Сирии, секторе Газа и на Украине.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Москва очень ценит «доверительный диалог по многим темам, включая самые чувствительные».